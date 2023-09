Tesla mete prego a fundo e é vice-líder em Portugal em agosto

Com 1.167 veículos matriculados em agosto, a Tesla alcançou, de forma inédita, a segunda posição no mês entre as marcas de ligeiros de passageiros no mercado português. A fabricante liderada por Elon Musk apenas foi superada pela Peugeot, líder do mercado nacional, que fechou o mês com 1.395 unidades entregues. A fechar o pódio surge a Mercedes-Benz, que registou 1.086 viaturas entregues.Outra marca alemã, a BMW, fecha o quarteto que superou o milhar de unidades matriculadas em agosto. A fabricante bávara somou 1.001 veículos.A Dacia surge no quinto posto, com 968 veículos, seguida da Citroën, com 765, e da Renault, com 696.A fechar o Top 10 de agosto estão a Toyota, com 639, a Kia, com 515, e a Volkswagen, com 500.Já no acumulado dos primeiros oito meses do ano, a Peugeot é líder com 15.865 unidades matriculadas, deixando a confortável distância a Renault, que soma 11.098 veículos. A Dacia fecha o pódio, com 9.640 viaturas.Seguem-se a Mercedes-Benz e a BMW, com 9.174 e 9.116, respetivamente. O sexto posto pertence a outra marca alemã, a Volkswagen, com 8.762 unidades.A Toyota, com 7.366 veículos, é a sétima marca mais popular, seguida da Citroën, com 6.685, e da Seat, com 6.174.A fechar o Top 10 - e depois de ter ameaçado entrar para este grupo restrito nos meses anteriores - encontramos a Tesla, que soma já 5.771 unidades, ultrapassando a Opel por escassos 36 veículos.