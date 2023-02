Tesla reduz aposta em baterias na Alemanha devido a Lei de Redução da Inflação nos EUA

A Tesla vai centrar a produção de baterias para os seus veículos elétricos nos EUA devido aos incentivos na Lei de Redução da Inflação, indicou esta quarta-feira um porta-voz da fabricante automóvel liderada por Elon Musk. A empresa de carros elétricos é uma das primeiras a anunciar uma mudança estratégica devido ao pacote legislativo da administração Biden.A fabricante automóvel já começou a produzir baterias na Alemanha, mas irá reduzir os volumes previstos, centrando a atividade nos Estados Unidos.A Tesla prepara-se para produzir componentes para as baterias, como elétrodos, em Gruenheide, na Alemanha, mas parte destes componentes serão expedidos para os EUA."O foco da produção de baterias da Tesla está atualmente nos EUA devido ao enquadramento criado pela Lei de Redução da Inflação (IRA, na sigla em inglês)", refere a empresa.O pacote legislativo aprovado pelos Estados Unidos, que inclui 369 mil milhões de dólares em subsídios e incentivos, tem sido contestado pelos líderes europeus, que receiam uma deslocalização de muitas empresas da Europa para os EUA.Bruxelas já propôs flexibilizar as regras para as ajudas estatais em investimentos em energias renováveis, descarbonização da indústria, hidrogénio e veículos de zero emissões. No entanto, o ministro das Finanças alemão já advertir que a Europa não deverá responder ao IRA com "subsídios excessivos".Fonte oficial do Ministério da Economia alemão indicou hoje à Reuters que estão "a tentar entender de forma clara as razões" para a decisão da Tesla. Já o ministro da Economia do estado de Brandemburgo, onde se situa a giga-factory da Tesla, referiu que, tanto quanto sabe, a mudança de estratégia da fabricante automóvel não teria impacto no número de trabalhadores na fábrica na Alemanha.Elon Musk tinha anunciado, em março do ano passado, que a fábrica alemã de baterias alcançaria produção em volume no final de 2023, mas as metas intermédias quer na produção de baterias quer de veículos na giga-factory têm derrapado.Em janeiro, a Tesla anunciou um investimento de mais de 3,6 mil milhões de dólares (3,4 mil milhões de euros ao câmbio atual) para expandir a gigafactory no estado norte-americano do Nevada com duas novas fábricas, uma para a produção do camião elétrico e a outra para a produção das suas novas baterias.