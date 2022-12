Tesla vai mesmo cortar produção em Xangai. Fábrica pára entre Natal e Ano Novo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Tesla vai suspender a produção do Model Y entre o dia de Natal e 1 de janeiro na fábrica de Xangai, de acordo com um memorando interno e duas fontes conhecedoras do assunto, citadas pela Reuters.





As duas fontes dão ainda conta que esta suspensão faz parte do plano de redução de 30% de produção do Model Y este mês, o modelo mais vendido da fábrica de Xangai.





O mais importante centro de produção automóvel da gigante de veículos elétricos não tem por hábito suspender os trabalhos na última semana do ano. No ano passado, por exemplo, a produção prosseguiu normalmente.





A Reuters tentou contactar a empresa liderada por Elon Musk mais ainda não obteve respostas nem sabe o motivo para esta decisão.



Esta segunda-feira, a agência já tinha noticiado que a Tesla planeava reduzir a produção do Model Y em dezembro em 20% face a novembro na fábrica de Xangai, notícia que por sua vez foi classificada pela Tesla, quando contactada pela Reuters, como "falsa".





O memorando refere que a meta é produzir 20 mil veículos nas últimas três semanas deste mês, o número fica abaixo do total produzido do mesmo período em novembro, ou seja 39 mil veículos, segundos as contas da agência.