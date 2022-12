Tesla planeia cortar 20% da produção do modelo Y em Xangai

Este corte, que estará alegadamente a ser planeado pela empresa, surge numa altura em que a procura no mercado automóvel tem vindo a diminuir e as cadeias de fornecimento têm registado disrupções.



A incerteza sobre o futuro das medidas relacionadas com a covid-19, nomeadamente as políticas de covid-zero têm tornado difícil prever as vendas dos próximos meses do país que é o maior comprador de carros do mundo. Isto, mesmo com várias cidades a relaxarem algumas das restrições da pandemia.

A Tesla está a preparar-se para cortar em 20% a produção do modelo Y em Xangai no mês de dezembro. A informação está a ser avançada pela Reuters, que cita fontes próximas do processo.A decisão surge mesmo depois de os inventários nesta fábrica da Tesla terem aumentado em outubro, após as instalações terem sido atualizadas no verão, chegando a produção de veículos elétricos a atingir a velocidade mais rápida de sempre.A fabricante de automóveis norte-americana cortou em 9% os preços do modelo 3 e Y na China e ofereceu incentivos de seguros para a aquisição de um automóvel da marca. A estratégia parece ter resultado já que as vendas aumentaram 40% e 89,7% quando comparado com 2021, na China.Só em novembro, a Tesla vendeu 100.291 carros elétricos produzidos no país, o maior número de vendas desde que a fábrica em Xangai abriu, no final de 2020.