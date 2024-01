Tesla vai suspender duas semanas produção em Berlim devido a problemas no Mar Vermelho

Leia Também Tesla já vende mais em Portugal do que Citroën ou Seat

Para participar no Fórum do Caldeirão de Bolsa dedicado à insegurança no Mar Vemelho clique aqui

A Tesla vai suspender praticamente toda a produção na "gigafactory" localizada perto de Berlim, na Alemanha, entre 29 de janeiro e 11 de fevereiro, anunciou esta quinta-feira a fabricante de veículos elétricos. A decisão surge devido à falta de componentes decorrente das alterações nas rotas marítimas por causa dos ataques a navios no Mar Vermelho, noticia a Reuters."Os conflitos armados no Mar Vermelho e as mudanças nas rotas de transporte marítimo entre a Europa e a Ásia, contornando África, estão a ter impacto na produção em Gruenheide [local da fábrica na Alemanha]", indica a empresa liderada por Elon Musk em comunicado."O tempo consideravelmente mais longo no transporte está a originar falhas nas cadeias de abastecimento", assinala.O transporte marítimo desviado, contornando o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, demora cerca de 10 dias mais num trajeto entre a Ásia e o norte da Europa, tendo também um custo adicional de cerca de um milhão de dólares em combustivel.