Tesla volta a baixar preços em Portugal. Model 3 abaixo dos 40 mil euros

A Tesla baixou, pela segunda vez este ano, os preços no mercado português. E a versão mais barata do Model 3 está já abaixo dos 40 mil euros.De acordo com as informações no site oficial da marca, o Model 3 com tração traseira tem agora um preço de entrada de 39.990 euros, uma descida de cinco mil euros.Já a versão mais barata do Model Y, o SUV compacto da Tesla, viu o preço descer dois mil euros, para 44.990 euros.Nos dois modelos mais caros, o Model S e o Model X, a fabricante baixou o preço de entrada do Model S em cerca de 10 mil euros, para 106.990 euros, enquanto no Model X a versão mais em conta custa agora 115.990 euros, uma redução também em torno dos 10 mil euros.