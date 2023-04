Um Tesla no pódio e T-Roc no Top 10. Veja os modelos mais vendidos no 1.º trimestre

Leia Também Tesla volta a baixar preços em Portugal. Model 3 abaixo dos 40 mil euros

Ao fim dos três primeiros meses deste ano, a Peugeot alcança a dupla liderança entre os modelos de ligeiros de passageiros mais vendidos em Portugal. Mas o degrau mais baixo do pódio tem uma surpresa: o Model Y da Tesla.Até final de março, o Peugeot 2008 foi o modelo mais popular em Portugal, com 2.039 unidades matriculadas. Na vice-liderança surge o "irmão" 208, com 1.751 veículos entregues. Se o 2008 mantém a liderança com que fechou o total de 2022 , o 208 sobe uma posição.A grande surpresa da lista pertence ao Model Y, da Tesla. O SUV compacto da marca liderada por Elon Musk ocupa o terceiro lugar com 1.508 veículos matriculados em três meses. No "ranking" do total de 2022 o Model Y surgiu na 24.ª posição, com 1.731 unidades.A Tesla anunciou esta sexta-feira, 14 de abril, uma nova descida dos preços dos seus veículos no mercado português.O Opel Corsa escala três lugares face ao final de 2022, para a quarta posição, com 1.371 veículos entregues, seguindo-se o Seat Arona, com 1.339 unidades. O modelo da Seat sobe do 13.º para o quinto posto.O Dacia Sandero, que foi o surpreendente vice-líder em 2022, surge agora no sexto lugar, com 1.232 veículos matriculados. Seguem-se dois modelos da Renault - o Captur e o Clio - e o Mercedes-Benz Class A.A fechar o Top 10 encontramos outra supresa: o "nacional" Volkswagen T-Roc. O modelo produzido na Autoeuropa fechou o trimestre com 1.022 veículos vendidos no mercado nacional. Em todo o ano passado, o SUV compacto somou 1.497 unidades, ocupando o trigésimo lugar.A lista dos 50 modelos mais vendidos reflete o forte crescimento dos veículos totalmente elétricos . Além do Model Y, a Tesla coloca no "ranking" o Model 3, na 28.ª posição, enquanto a Renault conta com Megane e-Tech no 34.º posto, o BMW i4 surge em 38.º e a Citröen está representada pelo e-C4 na 42.ª posição.