CEO da Renault admite rever preços dos carros elétricos para enfrentar Tesla

Os sucessivos cortes nos preços dos modelos da Tesla estão a colocar pressão nos concorrentes e a obrigar a uma revisão dos preços. E a francesa Renault é um desses casos."Vamos analisar país a país, mercado a mercado, qual o nível de concorrência que precisamos para nos mantermos no jogo", afirmou Fabrice Cambolive, CEO da fabricante de automóveis, aos jornalistas, segundo a Reuters.A empresa liderada por Elon Musk tem vindo a descer os preços sucessivamente, tendo em Portugal a última sido anunciada a 14 de abril.O objetivo, segundo Musk, é aumentar as vendas mesmo que penalizando as margens de lucros.A decisão tem colocado pressão nas marcas tradicionais, que têm menos margem de lucro na venda dos carros elétricos quando comparado com a Tesla.A Renault viu as vendas da gama de carros elétricos subirem 9% no primeiro trimestre deste ano - com, após quatros anos consecutivos de perdas. Mas Cambolive, que assumiu a liderança em fevereiro deste ano, reconheceu que a redução de preços anunciada pela Tesla é "claramente um desafio".