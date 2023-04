Tesla faz marcha-atrás na estratégia e sobe preços nos Estados Unidos

Leia Também Redução de preços faz lucro da Tesla cair 24,3%

os preços já desceram duas vezes desde o início do ano.

Leia Também Tesla volta a baixar preços em Portugal. Model 3 abaixo dos 40 mil euros

211 mil milhões de dólares.

Depois de sucessivos cortes nos preços de diferentes modelos de automóveis em vários mercados, a Tesla decidiu subir os preços dos modelos S e X nos Estados Unidos. A decisão foi tomada após as ações desvalorizarem mais de 9% na sessão de ontem, na sequência do anúncio de que iria continuar com a estratégia de baixar os preços com o objetivo de aumentar as vendas, apesar de esta já lhe ter valido uma queda dos lucros.O aumento dos preços será de cerca de 2.500 dólares em cada versão dos modelos, com o preço do S a começar nos 87.490 dólares e o do X nos 97.490 dólares. Mesmo com este aumento, os veículos continuam mais baratos do que no final do primeiro trimestre.A empresa liderada por Elon Musk obteve lucros de 2.513 milhões nos primeiros três meses do ano, o que se traduz numa queda de 24,3% face ao mesmo período do ano anterior. As contas surpreenderam os analistas, que esperavam ver o valor fixar-se nos 2.542,5 milhões. Também a margem de lucro bruta da fabricante de automóveis recuou em 9,77% no período em causa, apesar de continuar acima da dos rivais.Musk salientou na apresentação dos resultados que a estratégia certa passa por um maior volume de vendas, mesmo que isso signifique uma margem mais baixa. Em Portugal,Mas a visão parece não agradar aos investidores.Numa carta aberta, divulgada esta sexta-feira, um grupo de 17 acionistas da Tesla - que juntos detêm mais de 1,5 mil milhões em ações - acusam o CEO da fabricante de automóveis de estar "distraído" devido ao compromisso com outras das suas empresas, como é o caso do Twitter.Os acionistas querem uma reunião com o conselho de administração para discutir o desempenho de Musk. "Existe uma frustração coletiva. Ao longo do último ano ficou claro que a Tesla tem um problema de gestão", afirmou Ivan Frishberg, do Amalgamated Bank, que tem mais de 700 mil ações da fabricante de automóveis através de diferentes fundos, à Bloomberg.Além das críticas "dentro de portas", a atitude de Musk tem sido criticada também pelas marcas concorrentes, que o acusam de estar a lançar o caos no setor ao criar uma guerra de preços, podendo mesmo levar a que outros sejam obrigados a deixar este mercado (uma vez que as suas margens não permitem acompanhar). O dono da Tesla garante que não está a tentar colocar os rivais fora de jogo, mais sim tornar os seus carros mais acessíveis.A notícia do aumento dos preços agradou aos investidores, com as ações a subirem 1,75% para os 165,84 dólares. Desde o início do ano, a empresa soma mais de 34% para uma capitalização bolsista de 524.244,4 milhões de dólares.No final do dia de ontem, a fortuna do dono da Tesla estava avaliada em 164 mil milhões de dólares, o que representa um tombo de 12,6 mil milhões face ao dia anterior. A queda expressiva acontece no mesmo dia em que viu o seu foguetão Starship explodir quatro minutos após o lançamento.Ainda assim, Elon Musk mantém a posição de segundo homem mais rico no mundo, atrás de Bernard Arnault, dono do grupo LVMH, cuja fortuna ascende aos