Redução de preços faz lucro da Tesla cair 24,3%

A Tesla lucrou 2.513 milhões de dólares nos primeiros três meses deste ano, uma quebra de 24,3% face a igual período de 2022, revelou esta quarta-feira a fabricante de veículos elétricos.A política de redução de preços encetada pela marca no arranque deste ano penalizou as margens e resultou numa quebra maior do que o antecipado pelos analistas nos lucros. A maioria dos analistas apontava para lucros de 2.542,5 milhões de dólares.As receitas aumentaram 21,68% face ao primeiro trimestre de 2022, ascendendo a 18.878 milhões de dólares. Contudo, comparando com o quarto trimestre do ano passado, a Tesla faturou menos 6,73%, interrompendo uma longa série de aumento em cadeia das receitas.As sucessivas descidas nos preços de venda ao público levaram a que a margem de lucro bruta caísse quase 10 pontos percentuais (9,77) face ao primeiro trimestre de 2022, para 19,3%. Ainda assim, a Tesla apresenta uma margem de lucro superior ao padrão dos fabricantes automóveis.No entanto, a quebra na margem foi maior do que o antecipado pelos analistas e os investidores não receberam bem os números divulgados, com as ações da Tesla a caírem mais de 4% no "after hours".Notícia atualizada às 22:18