Toyota Caetano propõe dividendos de 10,5 milhões e quer emitir 15 milhões de papel comercial

A Toyota Caetano pretende distribuir 10,5 milhões de euros em dividendos e colocar 15 milhões de euros numa emissão de papel comercial, segundo uma convocatória para uma assembleia-geral extraordinária a realizar no dia 30 de novembro."Tendo em consideração a existência de resultados transitados positivos, propõe-se a distribuição de dividendos de 10.500.000,00 euros, por aplicação dos referidos resultados. Será assim atribuído ao capital o montante de 0,30 euros por ação, o que atento o número 35.000.000 de ações perfaz 10.500.000,00 euros", pode ler-se na proposta referente ponto um da referida convocatória, enviada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Na mesma assembleia-geral extraordinária, a empresa do ramo automóvel propõe também aos acionistas a "ratificação do Contrato de Organização, Registo, Colocação e Garantia de Colocação de Papel Comercial celebrado no dia 14 de junho do corrente ano entre a Toyota Caetano Portugal, SA e o Banco BPI, S.A., até ao montante máximo de 15.000.000,00 euros, conforme deliberação do Conselho de Administração de 31 de maio do corrente ano".Entre os outros pontos da reunião magna extraordinária da empresa sediada em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, estão a ratificação da "nomeação, por cooptação, "de Tom Fux e Kiyohito Morimoto para os cargos de Vogal do Conselho de Administração (em substituição de Matthew Peter Harrison e Katsutoshi Nishimoto)".Fazem também parte dos pontos em discussão a "Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização da Sociedade, apresentada pela Comissão de Remunerações", bem como uma alteração estatutária para permitir a emissão de papel comercial.A Toyota Caetano registou lucros de 11,6 milhões de euros em 2019, de 4,4 milhões de euros em 2020 e de 2,9 milhões no primeiro semestre deste ano.