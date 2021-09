Toyota filma em Lisboa campanha do novo Yaris Cross

Sob o mote "Traz Felicidade", a Toyota arranca esta sexta-feira com a campanha de comunicação do Yaris Cross, que procura salientar a paz de espírito que a tecnologia híbrida inovadora, líder e de quarta geração oferece aos seus clientes. Esta campanha, que tem Lisboa como pano de fundo, estará no ar todo o mês de setembro e outubro.

