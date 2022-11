Trabalhadores da Autoeuropa anunciam greve para 17 e 18 de novembro

Os trabalhadores da Autoeuropa, através do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul (SITE-SUL) entregaram um pré-aviso de greve, a realizar-se nos "dias 17 e 18 de novembro de 2022, com início as 15:20 horas do dia 17 de novembro e termo as 17:20 horas do dia 18 de novembro".



De acordo com um comunicado enviado às redações, as reivindicações são de "aumento extraordinário dos salários", "melhoria das condições de trabalho" e "contra os elevados ritmos e cargas de trabalho nas linhas de produção".





O SITE-SUL, composto por trabalhadores da maior fábrica de automóveis em Portugal, salienta ainda "a falta de negociação e de respostas concretas e objetivas da administração da empresa".