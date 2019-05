União Europeia: Exportações de carros elétricos acima das importações em 2018

EU exported €4.7 billion worth of electric cars and hybrid electric cars in 2018 and imported €1.6 billion





Main export destinations:Norway (39% of exports in terms of value)The United States (23%)China (10%)Do you want to know more? https://t.co/IbMj1v1wJW pic.twitter.com/Q1vujlK3kN — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 10 de maio de 2019 No que toca às exportações, os países da União Europeia venderam principalmente à Noruega (39% do volume), aos EUA (23%) e à China (10%).O país que mais exportou foi a Alemanha (69%) - BMW, Volkswagen, Daimler, entre outros -, a Suécia (13%) - Volvo - e o Reino Unido (10%) - por exemplo, a Jaguar.No que toca às importações, os cidadãos europeus comparam mais carros elétricos e híbridos à Coreia do Sul (48%) - onde se destaca o grupo Hyundai/Kia -, ao Japão (35%) - onde se destaca a Nissan, a Toyota ou a Mitsubishi - e ainda aos EUA - por exemplo, a Tesla.Foram também os alemães (26%) que mais importaram carros elétricos e híbridos, a Bélgica e a Suécia (16%) e o Reino Unido (15%).