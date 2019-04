Os protótipos de carros elétricos apresentados esta semana em Xangai, como o Audi AI:me e o Infiniti QX Inspiration, apontam para um futuro em que o conforto nos automóveis será comparável ao de uma sala de estar, com pisos planos e sofás no banco de trás.

Nos estúdios de design, as fabricantes tiram partido do espaço que é disponibilizado pelos motores elétricos, que são menos volumosos do que os motores de combustão e complexos equipamentos de arrefecimento e de transmissão que são utilizados nos carros a gasolina.

Como a maioria das baterias dos carros elétricos pode ser colocada debaixo do piso do veículo, os automóveis elétricos apresentados no Salão Automóvel de Xangai são mais altos e, de facto, muitos são sport-utility vehicles (SUV).

O AI:me e o QX têm pisos lisos e interiores largos o suficiente para acomodar o que se assemelha com sofás no banco de trás, permitindo aos passageiros esticar as pernas e acomodar mais bagagem.

Apesar de ter o perfil de pequeno carro urbano, o AI:me oferece um "grande espaço de conforto", refere o diretor de operações da Audi, Thomas Owsianski. "Estamos fundamentalmente a alterar a perceção do automóvel urbano no que diz respeito à experiência de utilização", diz o gestor, acrescentando que o AI:me tem dimensões muito compactas. Os carros estão a tornar-se salas de estar".