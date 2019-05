Carros elétricos e energia solar disputam as mesmas peças

As peças, transistores elétricos, são fundamentais tanto para carros elétricos quanto para painéis solares na conversão de energia da corrente contínua em alternada para utilização em lâmpadas, eletrodomésticos e, sim, carros. Com o aumento da produção de veículos elétricos, as fabricantes de componentes solares estão a ser forçadas a esperar quase um ano pelas peças.

"Surpreendeu muita gente", afirmou Brad Meikle, analista de energia solar da Williams Trading. O analista estima que os tempos de espera aumentaram de 8 semanas para mais de 50 semanas. Uma das empresas mais afetadas foi a Enphase Energy, fabricante de inversores solares, que na terça-feira culpou a escassez de peças pela redução das receitas no primeiro trimestre e margens menores. Uma de suas principais concorrentes, a SolarEdge Technologies, disse que também enfrenta falta de componentes. Parte do problema é que os fabricantes de componentes, que também são usados em produtos eletrónicos de consumo, estavam relutantes em aumentar a capacidade, afirmou Jeffrey Osborne, analista da Cowen & Co. Mas, como as empresas agora estão a fazer encomendas com 18 a 24 meses de antecedência, fabricantes de transistores têm aumentado a produção. Isto ajudou a reduzir o tempo de espera para cerca de 45 semanas, disse Meikle. Além disso, as empresas têm fechado encomendas de longo prazo. A Enphase, por exemplo, assinou um acordo de vários anos com um dos principais fabricantes de componentes, a Infineon Technologies. Outros fabricantes incluem a Vishay Intertechnology. "O problema já ficou bem para trás ", disse Osborne. (Texto original: Frenemies: Electric Cars and Solar Compete for the Same Parts)