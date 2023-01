Conheça as marcas automóveis mais vendidas em Portugal em 2022

A Peugeot repetiu a liderança entre as marcas de automóveis ligeiros de passageiros mais vendidas em Portugal no ano passado. Após ter colocado um ponto final a uma hegemonia de 23 anos da rival Renault. Isto apesar de ambas as fabricantes francesas terem registado quebras nas vendas face a 2021.A "marca do leão" encerrou 2022 com 16.828 unidades matriculadas, uma quebra de 4,4% mas alargou a vantagem sobre a Renault, que viu as entregas recuarem 16,8%, para 12.841 veículos. A "marca do losango" segurou a vice-liderança por curta margem, já que a Mercedes-Benz aumentou as vendas em 5,9%, para 12.055 carros.Se em 2021 a vantagem da Renault sobre a marca alemã era de mais de quatro mil veículos, no ano passado a diferença encolheu para menos de 800 veículos.As três principais marcas no mercado nacional viram a sua quota de mercado conjunta baixar de 30,3% para 26,7%.Na quarta posição surge a Dacia, com um recorde de matrículas em Portugal de 10.157 unidades, mais 74,4% do que em 2021, que subiu sete lugares no "ranking".Segue-se a BMW, com 9.695 veículos (-13,9%), que além de ter caído um degrau viu a Toyota (9.025 unidades e uma subida de 14,3%) aproximar-se. A marca nipónica superou a Citroën por uns escassos 10 carros. Nos dois últimos anos, a Toyota subiu da 11.ª posição para a sexta.A Citroën recuou um lugar apesar de ter aumentado as vendas em 4,3%.O oitavo posto pertence à Volkswagen, com perto de 8.500 unidades vendidas e um crescimento de 13%, seguida da Hyundai, com 7.263 veículos e uma queda de 4,6%, e da Fiat, que regressa ao Top 10 com 6.655 veículos, mais 33,6% do que em 2021. A marca italiana galgou quatro lugares.Nota ainda para a Tesla, que entra pela primeira vez para o Top 20. A marca liderada por Elon Musk fechou 2022 com um recorde de 2.616 unidades (um crescimento de 73,5%) que lhe permitiram atingir a 18.ª posição, ultrapassando nomes como a Skoda e Mini.Também a Cupra se destacou ao quase triplicar as vendas (+191,9%), para 1.626 veículos, e que subiu do 28.º para o 22.º posto.