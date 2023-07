Tesla com Top 10 na mira e Dacia no pódio. Vejas as marcas mais vendidas até junho

Leia Também Tesla à beira do Top 10. Veja as marcas de automóveis mais vendidas até março em Portugal

Na primeira metade deste ano foram entregues 110.155 veículos ligeiros de passageiros novos em Portugal, mais 45,7% do que em igual período do ano passado. Este foi, aliás, o melhor semestre desde os primeiros seis meses de 2019, ainda antes da pandemia da covid-19.A Peugeot continua a liderar com larga margem ao matricular 12.914 veículos, mais 48,2% do que um ano antes. A "marca do leão" é agora secundada pela conterrânea Renault, que liderou o mercado nacional durante mais de duas décadas. A "fabricante do losango" viu as entregas crescerem 68,6%, para 9.466 unidades, encurtando a distância.A fechar o pódio surge a Dacia, que há um ano era apenas sétima, com 7.652 veículos, uma subida de 74,1%.A Volkswagen ascendeu ao quarto posto, subindo cinco degraus face ao primeiro semestre de 2022, com 7.563 unidades, sendo a única marca do Top 10 a mais do que duplicar as entregas.Seguem-se outras duas marcas alemãs: a BMW, com 7.041 unidades e um crescimento de 36,7%, e a Mercedes-Benz, ultrapassada pela rival bávara por apenas três veículos. Na primeira metade do ano passado a Mercedes era quarta e a BMW quinta.A Toyota, que há um ano fechava o pódio, caiu para a sétima posição ao aumentar as entregas em apenas 9,1%, para 5.933 unidades.Com um crescimento nas matrículas ainda mais modesto, a Citroën caiu do sexto para o oitavo posto, com 5.127 automóveis entregues.A fechar o Top 10 encontram-se a Seat, com 5.048 viaturas (+42%) e a Opel, com 4.802 carros (+92,5%). A Seat subiu um degrau e a Opel ganhou quatro lugares.A ameaçar estrear-se no lote das 10 marcas mais populares está a Tesla. A fabricante de carros elétricos de Elon Musk aumentou as entregas em 290,9%, para 4.108 unidades. Há um ano era apenas 19.ª, com 1.051 veículos.Por último, merece referência a matrícula de um Lotus e de um Rolls-Royce