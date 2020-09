Veja quais as marcas que mais carros venderam em Portugal em agosto

Leia Também Carros de passageiros ao nível de agosto de 2019

Após vários meses com fortes quedas devido ao impacto da pandemia da covid-19, o mercado de automóveis ligeiros de passageiros em Portugal regressou em agosto aos níveis de um ano antes. As 12.417 viaturas vendidas são apenas menos 18, ou 0,1%, do que os números de agosto de 2019.Esta recuperação, contudo, não foi comum a todas as marcas. Entre as 20 fabricantes que mais veículos venderam no mercado nacional há um pouco de tudo: subidas expressivas, estabiliação e quedas acentuadas.Começando pelo topo. A líder Renault viu as vendas crescerem 56,1%, para 1.659 veículos. Isto representa quase mais 600 carros do que o registo de agosto do ano passado. A "eterna" campeã de vendas em Portugal acumula, ainda assim, uma queda de 46,2% nos primeiros oito meses do ano, acima do decréscimo de 42% observado nas vendas de ligeiros de passageiros.A Peugeot manteve-se como segunda marca mais vendida embora com uma subida bem mais contida: 9,5%. A "marca do leão" mostra-se, no entanto, mais resiliente do que a rival francesa e acumula uma quebra de 39,7% até agosto.A fechar o pódio mensal está a Mercedes-Benz. A marca alemã aumentou as vendas de agosto em 16,4%, ficando a escassos 30 veículos da Peugeot, e consolidou a terceira posição em termos acumulados em 2020, com um decréscimo de 20,4% nas vendas e um aumento da quota de mercado de 7,14% para 9,8%.A também germânica BMW viu as vendas estabilizarem. Foram 842 automóveis vendidos, mais cinco do que em agosto de 2019. A fabricante bávara regista um recuo de 32,6% nas vendas até agosto, o que lhe permite passar da sexta para a quarta posição, ultrapassando a Citroën e a Fiat.É exatamente a Citroën que ocupa o quinto posto em agosto. Com 636 carros vendidos a marca do grupo PSA, liderado por Carlos Tavares, viu as vendas cairem 24,6%. Pior é o desempenho acumulado no ano: uma quebra de 49,7%.Entre as 20 marcas mais vendidas em agosto há ainda mais quatro fabricantes com subidas homólogas. A Nissan aumentou as vendas em 3,3%, o que se traduz em mais 18 veículos. Já a Hyundai apresentou uma subida de 74,8% e as 561 unidades vendidas ficam a apenas um carro do registo da Nissan. A Volvo viu as vendas crescerem 29,5%, para 364 carros, o melhor mês de sempre da marca sueca em Portugal. Mas a estrela do mês é a Tesla, que duplicou as vendas face a agosto do ano passado passando de 66 para 133 automóveis entregues.Do lado dos perdedores há dois nomes que se destacam: a Opel registou uma quebra de 40,8% em agosto, passando da 11.ª para a 16.ª posição no ranking mensal e nos primeiros oito meses do ano as vendas caíram 61,6%; a Mitsubishi saiu mesmo do Top 20 mensal caindo do 18.º para o 24.º posto após uma queda de 55,4% para apenas 87 veículos vendidos em agosto.Ainda no Top 10, a Fiat estancou a "hemorragia" dos meses mais recentes e viu as vendas em agosto caírem apenas 1,2%. No entanto, a marca italiana acumula uma quebra de 63,2% no ano.