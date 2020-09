Vendas automóveis cedem 8,6% em agosto

As vendas automóveis em Portugal totalizaram 14.662 veículos em agosto, uma quebra de 8,6% face a igual mês do ano passado, revelou esta terça-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Nos primeiros oito meses do ano a queda nas vendas ascende a 41,2%, refletindo o forte impacto da pandemia da covid-19.No mês passado as vendas de ligeiros de passageiros situaram-se em 12.417 veículos, apenas menos 18 do que um ano antes, ou seja uma quebra de 0,1%. Desta forma, este segmento, que pesa cerca de 80% no mercado nacional, regista uma queda acumulada de 42% nos primeiros oito meses do ano.Já os comerciais ligeiros sofreram um decréscimo de 40,5%, com apenas 1.960 viaturas vendidas. Entre janeiro e agosto este segmento regista uma descida de 36,7%.Nos pesados o mês saldou-se por 285 viaturas vendidas, menos 7,2% do que em agosto de 2019. No acumulado do ano a queda cifra-se em 39,5%.Entre janeiro e agosto deste ano foram vendidos 110.764 veículos em Portugal, o que representa um decréscimo de 41,2% em termos homólogos e corresponde a menos quase 78 mil viaturas.