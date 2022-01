Vendas automóveis crescem menos de 2% e adiam retoma

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As vendas automóveis em Portugal cresceram 1,9% no ano passado, para 180.277 unidades, adiando a retoma do setor após a quebra de 33,9% registada em 2020 devido à pandemia, indicam os dados divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Nos ligeiros de passageiros foram matriculados 146.637 veículos, uma subida de 0,8%, enquanto nos comerciais ligeiros o aumento nas vendas foi de 4,4%, para 28.790 viaturas.O segmento dos pesados apresentou um desempenho bem melhor, crescendo 21,3%, para 4.850 veículos.