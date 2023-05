Vendas automóveis em Portugal crescem 37,6% nos primeiros quatro meses

O mercado automóvel em Portugal verificou um aumento de novos veículos matriculados nos primeiros quatro meses deste ano. No total, foram matriculados 78.838, mais 37,6% do que no ano anterior, segundo os dados divulgados esta terça-feira pela Associação Automóvel de Portugal - ACAP.Em abril foram matriculados 18.275 unidades, uma subida homóloga de 25,1%.Nos ligeiros de passageiros, segmento que representa a maior fatia do mercado, o número de matrículas no mês passado cifrou-se em 16.107, mais 29,1% do que em abril de 2022. Já no acumulado dos primeiros quatro meses, foram registados 68.298 automóveis novos, o que representa um crescimento homólogo de 44,2%.Nos comerciais ligeiros, contudo, as 1.650 viaturas registadas em abril ficam 5,6% abaixo do que um ano antes. Entre janeiro e abril foram matriculados 8.301 veículos, uma subida de 1,3%.Por fim, nos pesados, em abril contaram-se 518 matrículas, mais 32,8%, e no acumulado do ano o valor ascende a 2.239 viaturas, o que traduz um aumento de 29,4%.