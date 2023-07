Vendas de automóveis disparam mais de 40%

No acumulado do ano, ou seja, entre janeiro e junho foram vendidos 127.283 novos veículos, uma redução de 15,9% face ao primeiro semestre de 2019, mas uma subida homóloga de 40,7%.



As matrículas de automóveis ligeiros de passageiros ascenderam em junho a 22.041 unidades, uma subida de 41,7% face a igual mês de 2022 e uma descida de 13% face ao mesmo mês de 2019.



As matrículas de automóveis ligeiros de passageiros ascenderam em junho a 22.041 unidades, uma subida de 41,7% face a igual mês de 2022 e uma descida de 13% face ao mesmo mês de 2019.

As matrículas de veículos automóveis atingiram 25.773 em junho, um valor que fica 13,5% abaixo do registado no mesmo mês de 2019, mas superior em 42% comparando com o mesmo mês de 2022,

Nos restantes segmentos as vendas também cresceram. Nos comerciais ligeiros o acréscimo no número de veículos registados foi de 16,5% até junho, em termos homólogos. Só no mês passado o aumento anual foi de 62,3%.





Quanto aos pesados - que engloba os tipos de passageiros e mercadorias - em junho de 2023 os 560 veículos vendidos nos primeiros seis meses, representam uma descida homóloga de 12,6%. No acumulado do primeiro semestre, no entanto, verificou-se uma subida de 16,9% relativamente ao mesmo período de 2022.



46% das vendas de ligeiros de passageiros já são de veículos movidos a energias alternativas



Do total de novas matrículas de ligeiros de passageiros, 46,4% já são movidos a energia alternativas, sendo que mais de 15% são elétricos e outra fatia, também mais de 15% são híbridos, destaca a ACAP. Do bolo total, 40,6% das vendas são de veículos a gasóleo e apenas 13% a gasolina.