Vendas automóveis em Portugal superam os 100 mil veículos até maio

As matrículas de veículos automóveis novos em Portugal atingiram as 22.672 viaturas em maio, um valor que supera em 51,2% o registado em igual mês do ano passado, informou esta quinta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). No acumulado do ano, foram vendidos 101.510 veículos, um aumento de 40,4%.As vendas de ligeiros de passageiros cifraram-se em 19.816 unidades em maio, mais 54,6% do que um ano antes, enquanto as matrículas de comerciais ligeiros subiram 37,7%, para 2.244 veículos. Nos pesados, as 612 viaturas matriculadas representam um aumento homólogo de 12,1%.Nos primeiros cinco meses deste ano as vendas de ligeiros de passageiros ascendem a 88.114 unidades, o que traduz um crescimento homólogo de 46,4%.Já nos ligeiros de mercadorias a subida é de apenas 7,4%, para 10.545 veículos.Por último, nos pesados, foram matriculadas 2.851 viaturas, mais 25,3% do que um ano antes.