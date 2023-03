Vendas de automóveis crescem 30% em fevereiro

As vendas de veículos automóveis novos em Portugal cresceram 30,2% em fevereiro em termos homólogos, atingindo as 18.518 unidades, informou esta quarta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).Nos ligeiros de passageiros, os 16.080 veículos matriculados em fevereiro traduzem um aumento de 38,4%. Já o valor para os dois primeiros meses do ano ascende a 30.719 unidades, mais 43% do que um ano antes.Quanto aos comerciais ligeiros, as vendas em fevereiro recuaram 7,6%, para 2.036 viaturas. No acumulado do ano este segmento sobe 3%, para 4.222 unidades.Por fim, nos pesados registou-se uma subida de 4,4% em fevereiro, para 402 viaturas, enquanto no conjunto de janeiro e fevereiro as 1.032 unidades matriculadas representam um crescimento de 24,5%.