Vendas de automóveis em Portugal regressam às subidas em Janeiro

As vendas de automóveis em Portugal aumentaram 9,4% em janeiro face a igual mês de 2018, interrompendo uma série de quedas nas vendas que durava desde setembro do ano passado, indicou esta sexta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). No primeiro mês deste ano foram vendidas 19.125 viaturas, mais 1.645 do que um ano antes.

O segmento de ligeiros de passageiros, responsável por 82% das vendas totais, apresentou um crescimento de 8,3% nas vendas, para 15.684 veículos, sendo que se incluem neste segmento as ambulâncias, assinala a ACAP.

A maior subida pertenceu aos comerciais ligeiros, com um "salto" de 20,8%, para 2.915 viaturas.

Nos pesados, os veículos de mercadorias sofreram uma quebra de 12,1%, tendo vendido 436 unidades, enquanto os pesados de passageiros aumentaram as vendas em 8,4%, para 90 viaturas.



Peugeot lidera ligeiros de passageiros



A Peugeot foi a marca mais vendida no segmento de ligeiros de passageiros, tal como havia sucedido em janeiro de 2018. A "marca do leão" aumentou as vendas em 13,6%, para 1.784 veículos, alcançando uma quota de mercado de 11,39%, acima dos 10,82% de um ano antes.



A Renault, líder de vendas no conjunto de 2018, ocupa a segunda posição, com 1.330 viaturas vendidas, uma quebra de 9,9%.



O pódio das vendas é encerrado pela Mercedes-Benz, com 1.324 unidades, o que traduz um decréscimo de 6,6%. A marca alemã quase igualou as vendas da Renault, apesar de também ter sofrido uma descida.



Hyundai, Jaguar e Land Rover brilham, Tesla vende um carro a cada dois dias



A maior subidas nas vendas em termos homólogos pertence à Hyundai, que cresceu 177%, passando de 148 para 410 automóveis vendidos.



A Jaguar e a Land Rover também mais do que duplicaram as vendas, com crescimentos de 128,6% e de 123,8%, respetivamente. Se em janeiro do ano passado ambas as marcas tinham vendido 84 unidades, no primeiro mês de 2019 a Jaguar vendeu 192 veículos e a Land Rover entregou 188 unidades.



Nota ainda para a Tesla, que passou a ser contabilizada nas estatísticas da ACAP. Em janeiro deste ano, a marca de automóveis elétricos liderada por Elon Musk vendeu 15 unidades em Portugal, uma média de um carro vendido a cada dois dias.



Volkswagen recupera



Após um ano de 2018 bastante negativo, a Volkswagen estreia este ano com uma subida de 11,5%, para 747 unidades vendidas.



As restantes marcas representadas pela SIVA - Skoda e Audi - continuam, no entanto, a ver as vendas encolher. A Skoda entregou 89 unidades, menos 16,8% do que um ano antes, enquanto a Audi vendeu 248 veículos, uma quebra de 49,2%.