Nissan Qashqai sobe a vice-líder em Portugal nos ligeiros de passageiros

Na lista de modelos mais vendidos nos automóveis ligeiros de passageiros em Portugal no ano passado a liderança continuou a pertencer ao Renault Clio, "campeão" de vendas há seis anos consecutivos. O Nissan Qashqai subiu ao segundo lugar e, em dezembro, foi o modelo mais vendido, tendo realizado mais de 20% das suas entregas em 2018 no último mês do ano.