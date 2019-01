O Renault Clio voltou a ser o líder incontestado do mercado automóvel português. Com 13.592 unidades vendidas em 2018, o Clio aumentou as vendas em 6,7% e reforçou a quota de mercado nos ligeiros de passageiros para 5,95%. O modelo é líder em Portugal nos últimos seis anos.





Os 50 modelos mais vendidos totalizaram 160.191 veículos, o que representa 70,16% das vendas do segmento no ano passado, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) a que o Negócios teve acesso.





Face a 2017 existem algumas mexidas no top 10 dos modelos mais populares.





Qashqai sobe ao segundo lugar





O Nissan Qashqai terminou o ano com 6.836 unidades vendidas, o que lhe valeu a subida do quarto para o segundo posto.





O modelo mais popular da marca japonesa recebeu um forte impulso em dezembro, mês em que foi líder de mercado com vendas de 1.499 unidades, o que representa quase 22% das vendas totais em 2018.



Ao Negócios, fonte oficial da Nissan justificou o desempenho do último mês do ano com a chegada da motorização de 1.300 centímetros cúbicos a gasolina, bem como com a antecipação das compras pelos clientes devido à penalização que os veículos iriam sofrer com a entrada em vigor das novas tabelas do Imposto sobre Veículos (ISV). Adicionalmente, adiantou, a marca estava a sofrer "alguns atrasos nas entregas desde setembro, tendo a situação normalizado em dezembro".



Renault com três modelos nos cinco mais populares



A Renault, líder de mercado nos ligeiros de passageiros, coloca três modelos entre os cinco mais vendidos no ano passado.



Para além do Clio, a marca francesa apresenta o Captur e o Mégane, nas quarta e quinta posições, respetivamente, atrás do Qashqai e do Peugeot 208.



Os três modelos mais populares da Renault representaram praticamente 82% dos 31.215 ligeiros de passageiros vendidos pela marca em 2018 no mercado português.



Volkswagen em queda



O Golf deixou de ser o modelo mais vendido em Portugal pela Volkswagen, caindo da sexta posição no "ranking" para o 22.º posto. As vendas deste modelo afundaram 47,9%, para 2.858 unidades.



Assim, o Polo passou a ser o "best-seller" da marca alemã, com 4.329 veículos vendidos, uma queda de 14%, ocupando a décima posição na lista dos modelos mais populares em 2018.



Já o T-Roc, produzido na Autoeuropa, em Palmela, fechou o ano com 1.094 unidades vendidas, segundo indicou a SIVA ao Negócios, sendo o terceiro modelo mais popular da Volkswagen. Fonte oficial da distribuidora nacional da Volkswagen considerou o desempenho comercial do T-Roc "muito bom".



Um elétrico no Top 50



O ano passado é marcado também pelo sucesso dos veículos elétricos, tendo o Nissan Leaf conseguido a proeza de ser um dos 50 modelos mais vendidos no país.



O automóvel 100% elétrico da marca nipónica fechou o ano com 1.593 unidades vendidas, quintuplicando os números de 2017.



O Leaf ocupa a 43.ª posição entre os modelos de ligeiros de passageiros mais populares.



Desta forma, o modelo da marca japonesa destronou o Renault Zoe como líder no segmento dos 100% elétricos. O automóvel elétrico da construtora francesa somou 1.305 unidades vendidas, uma subida de 73,8% face a 2017.



O terceiro modelo mais vendido foi o BMW Série i3, mas a larga distância. O modelo da marca alemã vendeu 363 veículos, mais 42,4% do que as 255 viaturas entregues no ano anterior.



A oferta de veículos 100% elétricos é bastante diversificada, incluindo modelos citadinos, como o Zoe ou os Smart ForTwo e ForFour, e a SUV de luxo da Jaguar, o iPace. O modelo da Jaguar foi o décimo modelo mais vendido no segmento elétrico, com 23 unidades entregues. Isto apesar de o seu preço ser superior a 80 mil euros e de as vendas apenas se terem iniciado em julho.



O Smart ForTwo foi o quarto modelo mais vendido, com 220 unidades, seguindo-se o Citroën C-Zero, com 159 veículos.