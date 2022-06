Vendas de usados em Portugal em abril abaixo dos números de 2021

A crise nas vendas de automóveis em Portugal chegou em abril ao mercado de usados. As vendas no quarto mês deste ano ficaram abaixo dos valores registados em abril de 2021, indicam os dados divulgados esta sexta-feira pelo Standvirtual.Em comunicado, o Standvirtual assinala que desde janeiro que o mercado - medido pelo barómetro por si elaborado - apresentava valores acima de 2021 e que em março tinha mesmo superado os números de março de 2019, no pré-pandemia.Em abril, as vendas de ligeiros de passageiros usados sofreram uma quebra de 7% face a abril do ano passado e situou-se 12% abaixo dos níveis de abril de 2019. O Standvirtual assinala ainda que se observou um recuo nos veículos importados o que, diz, "pode ter impactado a transferência de propriedade".Em termos dos preços médios praticados pelos vendedores profissionais continua a assistir-se a uma tendência de ligeiro crescimento, com um valor médio de 21.800 euros.Por combustíveis, o diesel continua a dominar a procura (62%), seguido da gasolina (29%), enquanto os eletrificados estabilizaram em torno dos 9 a 10%.A maior procura (45%) é por automóveis com preços inferiores a 10 mil euros, enquanto nos restantes patamares de preços (10 a 20 mil euros; 20 a 30 mil euros; e acima de 30 mil euros) a procura oscila entre os 15 e 20%.