Vírus: Toyota vai reabrir parcialmente três fábricas na China

A Toyota vai retomar esta semana, de forma parcial, as operações em três fábricas na China que se encontravam encerradas devido ao surto do coronavírus que já provocou a morte de mais de 1.600 pessoas, quase todas na China, avança este domingo a Bloomberg.



As fábricas em Changchun e Guyangzhou irão reabrir as portas já na segunda-feira, enquanto a fábrica de Tianjin retomará as operações no dia seguinte, refere Kensuke Ko, porta-voz do grupo automóvel japonês num e-mail.





A mesma fonte indica que a fábrica da Toyota em Chengdu irá abrir na semana seguinte.



A epidemia do vírus, que se originou na cidade chinesa de Wuhan, levou vários fabricantes automóveis a suspender a produção devido à falta de peças e componentes. Nas fábricas localizadas na China, a epidemia impedia também os operários de irem trabalhar.



A também japonesa Honda revelou anteriormente que previa retomar a produção na China também na semana que agora se inicia.



E, recentemente, o grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) indicou que uma fábrica na Europa deveria suspender a produção devido à escassez de peças e componentes provenientes da China.