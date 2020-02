OMC antecipa mau arranque do comércio mundial em 2020. Covid-19 pode ter impacto

Goods barometer signals further weakening of trade in first quarter of 2020 https://t.co/ZGls8p4XQY pic.twitter.com/lhaXn2O3S4 — WTO (@wto) February 17, 2020

O barómetro, que mede em tempo real as tendências do comércio mundial, fixou-se nos 95,5 pontos este mês, abaixo dos anteriores 96,6 pontos. Este valor fica também abaixo da base do índice (100), o limiar que separa o crescimento abaixo ou acima da tendência histórica.Em comunicado, a Organização alerta que "este desempenho abaixo da tendência [histórica] pode vir a ser reduzido ainda mais por uma nova ameaça de saúde mundial". É que os números divulgados hoje, que já são fracos, ainda não incorporam os recentes desenvolvimentos do Covid-19, os quais "podem travar as perspetivas futuras do comércio ainda mais".A OMC considera mesmo que "todas as componentes" do barómetro que construiu para o comércio mundial de bens serão "influenciadas pelo impacto económico" do Covid-19 e pela eficácia das respostas de tratamento e de contenção da doença.Neste momento, a queda do valor do barómetro deve-se a mais reduções dos índices para os bens agrícolas, o transporte em contentores e a produção automóvel. Outras áreas, como as encomendas para exportações, o material de aviação e as componentes eletrónicas, mostram sinais de estabilização.No terceiro trimestre de 2019, as estatísticas finais mostram que o volume de comércio de mercadorias baixou 0,2% em comparação com o terceiro trimestre de 2018. A OMC admite que, em termos homólogos, os dados melhorem no quarto trimestre. Contudo, a última leitura do barómetro "não dá nenhuma indicação de uma recuperação sustentada".Neste momento, apenas na China - a segunda maioria economia do mundo, cujo papel no comércio mundial é cada vez maior -, o novo coronavírus já matou 1.770 pessoas e infetou quase 71 mil. São muitas as fábricas que suspenderam as operações em território chinês assim como o comércio, o que potencialmente causará disrupções nas cadeias de valor mundiais.