Volkswagen vai descontinuar o Golf com motor de combustão

Thomas Schaefer

Leia Também Volkswagen aposta nos veículos elétricos e vai investir 180 mil milhões durante cinco anos

Com o Golf 8 atualmente em produção, a Volkswagen anunciou este domingo que não pretende dar mais continuidade ao popular modelo com motor de combustão que, durante décadas, foi o carro mais vendido na Europa. O Golf foi produzido pela primeira vez em 1974."Vamos ter este automóvel até o final da década. Depois temos que ver como esse segmento se desenvolve", afirmou, em entrevista ao jornal alemão Automobilwoche,, responsável de marca do grupo. "Se o mundo se desenvolver de uma forma completamente diferente do que esperamos em 2026 ou 2027, poderíamos desenvolver um novo modelo [do Golf em combustão] - mas acho que isso não vai acontecer. Para já, não é esperado".O modelo 8 ainda terá atualizações disponíveis mas será o último do modelo com motor em combustão produzido. A Volkswagen planeia reutilizar o nome Golf num futuro carro totalmente elétrico, contudo, o lançamento não deverá acontecer antes de 2028.A Volkswagen pretende que, até 2030, 50% das vendas sejam de automóveis elétricos. Na Europa a meta é de 80% e na América do Norte de 55%. Até 2026 o grupo alemão quer lançar 10 novos modelos elétricos.Em Portugal, em 2022, a Volkswagen foi a oitava marca de carros mais vendida, com perto de 8.500 unidades vendidas e um crescimento de 13%. Contudo os modelos da marca alemã ficaram de fora da lista dos 20 automóveis com mais vendas do país.