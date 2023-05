Volkswagen completa venda de operação na Rússia

A Volkswagen anunciou esta sexta-feira, em comunicado, que completou a venda da fábrica em Kaluga na Rússia e das suas subsidiárias locais ao grupo Avilon, terminando assim uma disputa de meses com as autoridades russas sobre o acordo.A transação inclui a venda da fábrica, mas também toda a estrutura de distribuição e acompanhamento após venda, bem como os armazéns e as atividade de serviços financeiros, com todos os seus trabalhadores.A marca alemã não deu detalhes sobre o valor, mas segundo uma fonte consultada pela Reuters, o acordo estará avaliado em 125 milhões de euros.A fábrica de Kaluga, a sul de Moscovo, tem estado encerrada desde março de 2022, data da invasão russa da Ucrânia, e que motivou um conjunto de sanções por parte do ocidente que tiveram um forte impacto nas cadeias de fornecimento. A infraestrutura tem uma capacidade de produção de 225 mil veículos por ano e tem mais de quatro mil trabalhadores.