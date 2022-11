Volvo estreia SUV elétrico EX90

Segundo os responsáveis da marca sueca, o novo modelo é o primeiro de uma série de modelos 100% elétricos que a Volvo Cars promete apresentar, a um ritmo anual, com o objetivo de comercializar apenas automóveis puramente elétricos até 2030.

Com início de produção previsto para o próximo ano, nos Estados Unidos, o novo Volvo EX90 será posteriormente produzido, também, na China. O modelo vem juntar-se ao já icónico Volvo XC90 que continuará a ser produzido e será a alternativa híbrida ‘plug-in’ da marca sueca, no segmento dos grandes SUV.

De acordo com os testes WLTP atinge 600 kms com uma única carga, e carrega de 10% a 80%, em menos de 30 minutos. Na sua versão de lançamento, terá tração às 4 rodas com uma bateria de 111kWh e dois motores elétricos que, na totalidade, serão capazes de disponibilizar até 380 kW (517 cv) e 910 Nm.

Em matéria de segurança, o Volvo EX90 integra de série um escudo de segurança invisível que inclui a mais recente tecnologia de deteção, no interior e no exterior, apresenta um dos mais avançados packs de segurança de sempre, com oito câmaras, dezasseis sensores ultrassónicos, radares e um sensor ‘LiDar’ todos conectados com os sistemas centrais e com a tecnologia NVIDIA DRIVE reproduzindo assim, em tempo real, uma visão exterior de 360 graus.

O sistema ‘LiDar’ deteta não só a estrada em frente, de dia ou de noite, como também pequenos objetos, centenas de metros à frente, dando tempo para informar, para atuar e para evitar. Os sensores do automóvel contribuem, também, para melhorar o desempenho da função Pilot Assist, agora com um novo apoio à direção em mudanças de faixa de rodagem.

No interior, o modelo apresenta, também, um nível de tecnologia capaz de avaliar se o condutor está distraído ou desatento. Sensores especiais e câmaras, suportadas pelos algoritmos desenvolvidos pela Volvo, avaliam a concentração do olhar. Assim, o Volvo EX90 será capaz de tomar as medidas adequadas para ajudar o condutor, se necessário. A assistência pode começar com um simples sinal de aviso que cresce conforme a gravidade da situação. Se não houver resposta a avisos cada vez mais óbvios, o automóvel poderá mesmo parar em segurança, ligando as suas luzes de perigo.

Um ecrã central de 14,5 polegadas é o ponto de partida para um sistema de infotainment com integração Google com Google Assistant, Google Maps entre outras. O Volvo EX90 será também compatível com Apple CarPlay wireless.

Graças à ligação 5G de série (quando disponível), será muito fácil a instalação de apps no display central e assim usufruir de uma navegação intuitiva. Este automóvel estreia também o novo sistema áudio da Bowers & Wilkins com Dolby Atmos e colunas integradas nos apoios de cabeça para uma experiência de som mais envolvente.