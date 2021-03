Volvo só venderá carros totalmente elétricos e apenas online em 2030

Samuelsson referiu que o plano da marca é de suprimir de forma gradual os automóveis com motores de combustão interna, definindo uma meta intercalar, em 2025, para metade das vendas serem de veículos elétricos e a outra metade de híbridos.



Håkan Samuelsson.Samuelsson referiu que o plano da marca é de suprimir de forma gradual os automóveis com motores de combustão interna, definindo uma meta intercalar, em 2025, para metade das vendas serem de veículos elétricos e a outra metade de híbridos. "Estou absolutamente convencido que não haverá clientes que realmente queiram continuar com motores a gasolina", disse o CEO da Volvo em conferência de imprensa.



Em 2030 a Volvo apenas venderá automóveis totalmente elétricos e as vendas serão realizadas exclusivamente online, anunciou esta terça-feira o CEO da fabricante sueca,

A fabricante, que é detida pelo grupo chinês Geely, vai lançar uma nova gama de automóveis elétricos nos próximos anos, que apenas serão vendidos online. A Volvo revela esta terça-feira o C40, o seu segundo modelo totalmente elétrico.



Samuelsson indicou também que a Volvo vai disponibilizar atualizações para os veículos elétricos via wireless, à semelhança do que sucede com a Tesla.