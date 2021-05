Volvo XC40 Recharge: 408 cv eletrificados

Apresentado há cerca de ano e meio no Salão Automóvel de Los Angeles, o novo XC40 Recharge P8 AWD (tração total) disponibiliza 408 cv de potência fornecidos por dois motores elétricos situados um em cada eixo (204 cv cada). Os tradicionais 0 aos 100 km/h são feitos em apenas 4,9 segundos.

A bateria de iões de lítio com 75 kWh de carga útil promete uma autonomia entre os 400 e os 418 km e pode ser carregada até 80 por cento da sua capacidade em 40 minutos nos postos de carga rápida (50-150 kW). Numa ‘wallbox’ de 11 kW, a carga demora entre 8 e 10 horas.

No mercado nacional, onde já está disponível para encomenda – as primeiras unidades só chegam a partir de outubro -, o XC40 Recharge P8 AWD custa 57.151 euros (em renting 598 euros mais IVA/mês) e é, para já, a única versão elétrica do XC40.

Mais tarde, no entanto, haverá também uma outra variante, com apenas um motor elétrico, 231 cv e um preço inferior ao do atual P8 AWD, assim como uma versão coupé C40 Recharge.

Com 4,425 metros de comprimento, o novo modelo tem capacidade para cinco ocupantes e disponibiliza 414 litros de espaço de bagagem atrás e 31 litros à frente. Com os bancos rebatidos pode chegar aos 1.290 litros. Está disponível em sete cores de carroçaria.

Segundo os responsáveis da Volvo, o XC40 Recharge P8 AWD é um dos mais seguros das estradas, fazendo jus à tradição da marca.

Comportamento muito seguro, insonorização quase perfeita, suavidade no rolamento, o novo XC40 Recharge P8 AWD que conduzimos num breve percurso entre Lisboa e Cascais oferece uma condução muito agradável, fácil e rápida quando solicitado.

Esteticamente, em comparação à atual gama XC40, a variante elétrica apresenta uma parte frontal redesenhada e reforçada, devido à remoção de um motor a combustão. Uma nova estrutura foi desenvolvida para ajudar a manter os passageiros seguros e as baterias intactas em caso de colisão.

Colocada no solo da viatura, a bateria é protegida por uma ‘safety cage’ de alumínio que foi imbuída na estrutura do automóvel. A motorização elétrica foi integrada na estrutura para obter uma melhor distribuição de forças de colisão fora da cabina.

Em termos de segurança ativa, o XC40 Recharge P8 AWD apresenta como novidades o facto de ser o primeiro modelo da marca equipado com a nova plataforma ‘Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)’, que inclui ‘software’ desenvolvido pela Zenuity, uma joint-venture detida pela Volvo Cars e pela Veoneer, e inclui um conjunto de radares, câmaras e sensores ultrassónicos.

No interior do habitáculo, o XC40 Recharge propõe um ‘interface’ totalmente novo e completamente desenhado para modelos elétricos com informação relevante como o estado da bateria.

O novo sistema de Infotainment oferece uma capacidade de personalização mais intuitiva e novos serviços e tecnologia Google integrada, onde se incluem Google Assistant, Google Maps e Google Play Store, facilmente acessíveis: basta dizer ‘Hey Google’ para começar. O sistema de som ‘premium’ é do fabricante Harmen Kardon.

O XC40 Recharge é o primeiro modelo da Volvo a receber atualizações automáticas do seu sistema operativo.

A marca sueca pretende que em 2025 metade das suas vendas mundiais sejam constituídas por modelos elétricos, sendo a quota restante preenchida por modelos híbridos. E já anunciou também que até 2030 quer produzir exclusivamente veículos elétricos.