VW avança com venda de participação na Porsche

O grupo automóvel alemão Volkswagen decidiu seguir em frente com o seu plano de vender, ainda este ano, uma posição minoritária na fabricante de automóveis desportivos Porsche.

A avançar, esta pode ser uma das maiores ofertas públicas iniciais (IPO) da Europa, sublinha a Bloomberg. A Reuters diz que mesmo que será a maior desde 1999 – ou seja, em mais de 20 anos.

A fabricante alemã está a planear a IPO para o final de setembro ou início de outubro, estando sujeita a desenvolvimentos adicionais nos mercados de capitais, referiu a VW esta segunda-feira em comunicado.

A venda – a investidores privados – deverá estar terminada até ao final do ano, refere a Reuters.

A VW consegue assim capital, e a família Porsche/Piëch – maior acionista do grupo Volkswagen, com 31,4% do capital – deverá tentar assegurar o controlo da Porsche.