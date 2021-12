Família Porsche vai vender parte da VW para ficar com maioria no IPO da Porsche

A família Porsche/Piëch está a ponderar vender parta da sua participação no grupo Volkswagen - onde é o maior acionista com 31,4% do capital - para financiar a compra de uma posição de controlo na Porsche, que deverá entrar em bolsa no próximo ano, noticia esta terça-feira o jornal alemão Handelsblatt.Segundo o jornal, o gigante alemão está a desenvolver alterações na estrutura acionista e prepara o IPO da Porsche para obter capital para o ambicioso processo de reestruturação com foco na mobilidade elétrica. O IPO da Porsche está a ser analizado num dossier com o nome de código "Phönix", acrescenta o jornal.As famílias Piëch e Porsche pretendem adquirir uma posição "significativa" na Porsche através da Porsche Automobil Holding SE, entidade através da qual detêm 31,4% do capital da Volkswagen.