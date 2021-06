20% do crédito a empresas em moratória na CGD está em risco

Com o final do prazo de algumas das moratórias do crédito, em março, a CGD já deu conta de um aumento do incumprimento, ainda que ligeiro. Este ano, diz Paulo Macedo, será “positivo”, mas “difícil”.

