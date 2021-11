O que defendem os candidatos para a Mutualista Montepio?

Continuidade e renovação, devolução do controlo aos associados, recuperar a confiança no Montepio e pôr as contas em ordem são algumas das promessas dos quatro candidatos à liderança da Associação Mutualista Montepio Geral. Virgílio Lima, Pedro Corte Real, Eugénio Rosa e Pedro Gouveia Alves são os nomes na corrida à presidência.

