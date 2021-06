2,2 mil milhões em risco nas moratórias de empresas no Novo Banco

O Novo Banco voltou aos lucros no primeiro trimestre deste ano, o que não acontecia desde 2018. O foco agora, diz António Ramalho, é o “crescimento do negócio com rentabilidade”. No entanto, terá de lidar com um desafio que é transversal à banca: o fim das moratórias.

2,2 mil milhões em risco nas moratórias de empresas no Novo Banco









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.