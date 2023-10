Abanca aumenta oferta pelo EuroBic para mais de 300 milhões

O Abanca está disposto a pagar mais de 300 milhões de euros por 57,5% do EuroBic. A notícia é avançada pelo Jornal Económico, que cita uma fonte acionista do grupo vendedor.





O negócio deverá ficar fechado no início de novembro, caso o Abanca confirme os termos do acordo com o grupo de acionistas que vende 57,5% do EuroBic, liderado por Fernando Telles, que detém 37,5%.





Recorda o semanário que a venda será feita em dois blocos: um de 57,5% liderado por Fernando Teles, que avança já; e um segundo de 42,5%, que está dependente dos processos judiciais ligados à empresária angolana Isabel dos Santos.





O processo de "due dilligence" relativo ao primeiro bloco deverá ficar concluído até 31 de outubro. O objetivo é dar ao investidor uma ideia mais aproximada dos números do banco.



No ano passado, o banco galego tinha avançado com uma oferta de 220 milhões de euros.



Os lucros do Abanca cresceram 164,8% no primeiro semestre deste ano, para 277,5 milhões de euros.