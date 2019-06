Abanca: "Estamos sempre atentos a oportunidades" de aquisição em Portugal

Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente do Abanca, garante que vão continuar "atentos" a todas as oportunidades de aquisição que surjam no mercado português. Isto depois de ter ficado concluído a integração do Deutsche Bank em Portugal e comprado a operação da CGD em Espanha.

"Portugal passou a ser a operação internacional mais relevante e, por isso, estamos sempre atentos a oportunidades que existam", afirmou o gestor numa conferência de imprensa, esta quarta-feira, 12 de junho, sobre a integração do Deutsche Bank.





Mais de um ano depois de ter sido anunciada, a operação de compra do negócio de particulares e de pequenas empresas do Deutsche Bank aos espanhóis da Abanca foi concretizada esta semana.

"Ao longo do último fim de semana, o Deutsche Bank Portugal transferiu toda a sua carteira de clientes da área de Particulares e de Pequenas Empresas e os respetivos ativos e colaboradores para o ABANCA (Portugal)", referiu uma nota do banco alemão.

A transação tinha sido anunciada a 27 de março do ano passado e já se previa que só ficasse concluída no primeiro semestre deste ano.

O banco alemão "continuará a operar no país através do Deutsche Bank Portugal", desenvolvendo "atividade ao nível da Banca Corporativa e de Investimento, incluindo Global Transaction Banking, Corporate Finance e Corporate Banking, prestando serviços bancários às empresas nacionais e estrangeiras, ao Estado e demais entidades públicas".



De acordo com o CEO do Abanca, Francisco Botas Ratera, a operação em território nacional vai contar com 70 pontos de venda, distribuídos por 16 dos 20 distritos. Conta ainda com 500 colaboradores, incluindo os funcionários do Deutsche Bank Portugal aos quais se soma uma rede de 100 colaboradores externos.