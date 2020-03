Abanca conclui integração do banco da CGD em Espanha

"A partir deste momento, os mais de 131.000 clientes e 100 agências da antiga filial em Espanha do banco Caixa Geral de Depósitos operam sob a plataforma do Abanca", lê-se num comunicado enviado às redações.



Continuar a ler A entidade refere ainda que esta integração dos sistemas informáticos "foi desenvolvida segundo o calendário previsto e sem nenhuma incidência no serviço aos clientes".



Este processo, diz o Abanca, foi coordenado por mais de 500 colaboradores de ambas as entidades, distribuídos por 13 grupos de trabalho multidisciplinares. No total, foram executadas mais de 1.400 tarefas e três testes informáticos prévios para completar a migração para a plataforma tecnológica do Abanca. Durante estes meses, refere ainda, "foi desenvolvido um plano de formação exaustivo sobre o contexto de trabalho do Abanca, dirigido aos profissionais do Banco Caixa Geral".



Além da migração tecnológica, foi ainda concluída a mudança de marca nas agências do banco da CGD em Espanha. "O banco mudou a imagem exterior e interior de uma centena de balcões, localizados em dez comunidades autónomas e colocou cerca de 40.000 elementos de marca, entre rótulos, folhetos e vários suportes de publicidade", refere o Abanca, notando ainda que a "transformação interior destas sucursais será concluída nos próximos meses com a implementação progressiva do modelo de negócio, centrado no cliente".



Com esta fusão, os galegos do Abanca somam agora 7.000 milhões de euros em negócio e uma centena de balcões distribuídos por Espanha.