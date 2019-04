Abanca fica com 334 trabalhadores do Deutsche Bank Portugal

DR

O Abanca vai ficar com mais de três centenas de trabalhadores do Deutsche Bank em Portugal, depois da aquisição da rede de particulares e banca privada ao banco alemão, há cerca de um ano. A integração, que deve ficar concluída em junho deste ano, não prevê despedimentos.Atualmente, o banco espanhol tem 49 trabalhadores em Portugal. A estes vão juntar-se 334 trabalhadores do Deutsche Bank. Por outro lado, o "Deutsche Bank manter-se-á em Portugal, com uma estrutura de 40 trabalhadores, vocacionada para a banca corporativa", de acordo com a informação transmitida pelo Abanca aos sindicatos nacionais, incluindo o Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários (SNQTB), o Sindicato Independente da Banca (SIB) e o Sindicato dos Bancários do Norte (SBN).

"O Abanca comunicou-nos a intenção de conjugar os direitos e benefícios vigentes nas duas instituições, de forma a que os trabalhadores possam usufruir transversalmente das vantagens existentes em ambas", afirmou Paulo Marcos, presidente do SNQTB, num comunicado.

De acordo com a instituição financeira, "não existirá sobreposição de funções ou postos de trabalho, até pelas diferenças de negócio entre as duas instituições, pelo que não está prevista qualquer reestruturação que resulte na dispensa de trabalhadores".

Neste sentido, referem, o banco espanhol "pretende uma plena integração de todos os trabalhadores no projeto que desenvolve em Portugal, apostando na estabilidade laboral e no respeito pelos direitos dos trabalhadores e na sua realização profissional".

Além disso, "os trabalhadores do Deutsche Bank terão acesso ao SAMS", com o "Abanca a suportar as contribuições" a cargo do empregador e do trabalhador.