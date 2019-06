Deutsche Bank conclui venda no negócios de retalho em Portugal

Mais de um ano depois de ter sido anunciada, a operação de compra do negócio de particulares e de pequenas empresas do Deutsche Bank aos espanhóis da Abanca foi concretizada.

O anuncio foi efetuado em comunicado. "Ao longo do último fim-de-semana, o Deutsche Bank Portugal transferiu toda a sua carteira de clientes da área de Particulares e de Pequenas Empresas e os respetivos ativos e colaboradores para o ABANCA (Portugal)", refere uma nota do banco alemão enviada à comunicação social.

A transação tinha sido anunciada a 27 de março do ano passado e já se previa que só ficasse concluída no primeiro semestre deste ano.

"Este movimento é concretizado no âmbito da execução dos objetivos estratégicos do Deutsche Bank permitindo uma menor complexidade orgânica do grupo", refere o banco alemão, salientando que após esta operação "continuará a operar no País através do Deutsche Bank Portugal".

Este banco "desenvolverá atividade ao nível da Banca Corporativa e de Investimento, incluindo Global Transaction Banking, Corporate Finance e Corporate Banking, prestando serviços bancários às empresas nacionais e estrangeiras, ao Estado e demais entidades públicas", explica o banco alemão.





O Abanca vai ficar com mais de três centenas de trabalhadores do Deutsche Bank em Portugal, pelo que esta operação não prevê despedimentos.