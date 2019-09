Da parte do ABN Amro, o banco afirma apenas, num comunicado, que está a enfrentar uma investigação por suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, sem adiantar mais detalhes.Perante este cenário, as ações estão a cair 10,25% para 16,235 euros. Já desde o início do ano, os títulos do banco holandês estão a ceder mais de 19%.Esta investigação surge depois de o ING Groep NV, o maior banco da Holanda, ter pago, no ano passado, 775 milhões de euros para fechar uma investigação depois de ter reconhecido "falhas graves" na prevenção de crimes financeiros.O banco central afirmou, na altura, que as instituições financeiras do país não estão a fazer esforços suficientes para cumprirem o seu papel no sistema financeiro.Depois destas críticas, os maiores bancos holandeses têm apostado mais no reforço das equipas de prevenção de crimes. No início deste mês, cinco das maiores instituições financeiras afirmaram que estão a explorar, em conjunto, um sistema para monitorizar as transações, numa tentativa de combater a lavagem de dinheiro.