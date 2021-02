Ações do banco do BCP na Polónia disparam 11% com progressos nos créditos em moeda estrangeira

As ações do Bank Millennium estão em forte alta pela segunda sessão consecutiva, devido às notícias que dão conta de progressos positivos no tema dos créditos em moeda estrangeira, que têm pressionado fortemente os resultados dos bancos polacos nos últimos anos.

O banco polaco controlado em 50,1% pelo BCP está a disparar 11,73% para 4,362 zlótis na bolsa de Varsóvia. Já esteve a subir 13,7% e a liquidez é cerca de seis vezes superior ao habitual.

Já ontem os títulos tinham disparado 4,66% depois de o jornal polaco Puls Biznesu ter noticiado que os bancos do país estavam a pedir aos clientes que assinassem acordos para deixar cair os processos em tribunal até 25 de março, dia em que o Supremo vai tornar pública a sua decisão sobre esta disputa entre banca e clientes que dura há vários anos.

Os investidores acreditam que este será o episódio final num tema que tem obrigado os bancos polacos a registar elevadas provisões nas suas contas para fazer face às indemnizações a pagar aos clientes que contraíram créditos em moeda estrangeira (sobretudo francos suíços) e foram fortemente penalizados pelas flutuações cambiais.

No ano passado o Bank Millennium efetuou provisões de 677 milhões de zlótis (150 milhões de euros ) relacionadas com o tema dos créditos em moeda estrangeira, o que justifica a descida dos resultados líquidos em 2020 para 23 milhões de zlótis (5,1 milhões de euros). No quarto trimestre o banco polaco controlado pelo BCP registou prejuízos de 109 zlótis (24 milhões de euros).

Apesar de já há vários anos os bancos terem deixado de conceder créditos em moeda estrangeira, a fatura tem sido paga todos os anos, já que os clientes têm ganho grande parte dos processos judiciais que interpuseram contra os bancos. No caso do Bank Millennium, desde 2008 que não concede crédito à habitação em moeda estrangeira, tendo vindo a diminuir a exposição a este tipo de financiamentos.

Agora os investidores acreditam que estas elevadas provisões não se vão repetir em 2021 e o banco centra polaco também estima uma recuperação na rentabilidade dos bancos, o que justifica o otimismo com o setor. Em 2021 as ações do Millennium já sobem 33,6%.

As ações do BCP sobem 1,3% para 0,125 euros na sessão desta terça-feira.