É "muito cedo" para avaliar impacto dos acordos sobre créditos, diz Bank Millennium

Numa "conference call" com analistas, citado pela Bloomberg, João Brás Jorge afirmou que o banco está agora a fazer esta avaliação. "Deveremos começar a ver" algum impacto no segundo trimestre, referiu o CEO do Bank Millennium.



O Bank Millennium, o banco que o BCP detém na Polónia, considera que ainda é "muito cedo" para se perceber qual o impacto dos potenciais acordos sobre os contratos de créditos em franços suíços na instituição financeira.Numa "conference call" com analistas, citado pela Bloomberg, João Brás Jorge afirmou que o banco está agora a fazer esta avaliação. "Deveremos começar a ver" algum impacto no segundo trimestre, referiu o CEO do Bank Millennium. Quando questionado sobre a possibilidade de o banco vir a precisar de aumentar capital para cobrir os custos relacionados com estes acordos, o presidente executivo disse que é "muito cedo" para responder. O responsável relembrou, contudo, que a instituição financeira já constituiu provisões "significativas" para os empréstimos em créditos suíços.



Leia Também Banco do BCP na Polónia fecha quarto trimestre com prejuízos e 2020 com lucros no quatro trimestre, devido aos "riscos legais relacionados com os créditos concedidos em moeda estrangeira".



Quando questionado sobre a possibilidade de o banco vir a precisar de aumentar capital para cobrir os custos relacionados com estes acordos, o presidente executivo disse que é "muito cedo" para responder. O responsável relembrou, contudo, que a instituição financeira já constituiu provisões "significativas" para os empréstimos em créditos suíços. constituição de uma provisão de 379,6 milhões de zlótis (83,5 milhões de euros) no quatro trimestre, devido aos "riscos legais relacionados com os créditos concedidos em moeda estrangeira".

Contudo, o nível de provisões no quarto trimestre foi ainda maior, totalizando 415,9 milhões de zlótis.





Leia Também Nova onda de provisões na Polónia atira unidade do BCP para prejuízos no quarto trimestre de 2020

De acordo com o comunicado de hoje, sobre os resultados para o total do ano, as provisões em 2020 relacionadas com o tema dos créditos em moeda estrangeira totalizaram 677 milhões de zlótis (150 milhões de euros). E o banco alerta que o volume de provisões pode ter de voltar a aumentar caso a tendência das decisões judiciais sobre os contratos "permaneça negativa".



O banco polaco detido em 50,1% pelo BCP anunciou prejuízos no quarto trimestre e lucros em 2020. Nos últimos três meses de 2020, a unidade polaca do BCP registou um resultado líquido negativo de 109 zlótis (24 milhões de euros). No conjunto do ano passado, os lucros foram de 23 milhões de zlótis (5,1 milhões de euros), menos 96% do que em 2019, anunciou o banco em comunicado, citado pela Bloomberg.