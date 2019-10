Ações do Millennium Bank em montanha russa após decisão do Tribunal Europeu

As ações do Millennium já subiram 10% e já afundaram mais de 11% só esta manhã. Em causa está o processo de conversão de créditos na Polónia. O Governo disse que podia ajudar. O Tribunal Europeu validou os processos.

A manhã está a ser agitada para a banca polaca. O Governo disse estar disponível a ajudar a banca se fosse necessário por causa da conversão de créditos concedidos em francos suíços para zlótis. As ações da banca dispararam. O Tribunal Europeu de Justiça pronunciou-se, dando o aval aos tribunais locais para a conversão dos créditos e as ações afundaram. Entretanto já estabilizaram.

Banqueiros, clientes e investidores aguardavam pela decisão do Tribunal Europeu de Justiça e já é conhecida. O tribunal conclui que as cláusulas nos contratos que forem consideradas abusivas "não podem ser substituídas". Ao eliminar essas cláusulas dos contratos a natureza do contrato poderá ser alterada.



"Nos contratos de crédito concedidos na Polónia e indexados a uma moeda estrangeira, os termos abusivos relacionados com a diferença nas taxas de juro não podem ser substituídos", considera o Tribunal.



"Depois da remoção desses termos, a natureza do principal sujeito desses contratos é provável que mude, uma vez que já não poderá ser indexada a uma moeda estrangeira" e deverá estar indexado "a uma taxa de juro na moeda" local, refere a decisão, citada pelas agências internacionais.

As ações do Millennium Bank já estiveram hoje a subir 10% e já afundaram mais de 11%.





A banca polaca concedeu, durante anos, empréstimos hipotecários em francos suíços. Com a crise financeira mundial, a Suíça pôs fim à ligação do franco ao euro e estes empréstimos tornaram-se uma dor de cabeça, porque em alguns casos duplicaram de valor em zlótis.



Este contexto levou a que muitos proprietários tivessem dificuldade em pagar os empréstimos e muitos avançaram com processos contra a banca. Os clientes exigem a conversão dos créditos para zlótis com condições semelhantes às praticadas na altura em que foram concedidos os financiamentos, nomeadamente ao nível das taxas, bastantes inferiores à atualidade.





Cerca de meio milhão de polacos contraíram empréstimos em francos, antes da crise financeira, em 2008, beneficiando de um zloty forte e de taxas de juro baixas na Suíça. Mas a crise financeira mundial trouxe uma subida acentuada do fraco, o que prejudicou os clientes, que ficaram com imóveis com um valor mais baixo do que a dívida à banca.